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Trent Steven CODDINGTON


1985 - 2006 In Memoriam Condolences
Trent Steven CODDINGTON In Memoriam
IF WE COULD HAVE A LIFETIME WISH,

AND ONE DREAM THAT COULD COME TRUE,

WE WOULD WISH WITH ALL OUR HEARTS,

JUST TO SEE AND SPEAK TO YOU.

A THOUSAND WORDS WON'T BRING YOU BACK,

WE KNOW BECAUSE WE'VE TRIED.

AND NEITHER WILL A MILLION TEARS,

WE KNOW BECAUSE WE'VE CRIED.

YOU'VE LEFT BEHIND OUR BROKEN HEARTS,

AND PRECIOUS MEMORIES TOO.

BUT WE'VE NEVER WANTED MEMORIES,

WE'VE ONLY WANTED YOU.

LOVE ALWAYS

GRANDMA AND POP CODDINGTON,

MATTHEW KIM, SHANE, JOSHUA AND ELOISE

TANYA, JON, ZEKE, RHYS AND TAYGAN.

TROY, JENNIFER, EMILY, CHARLIE,

ASHLEY AND BAILE
Published in Young Witness on Mar. 29, 2019
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