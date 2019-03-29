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IF WE COULD HAVE A LIFETIME WISH,
AND ONE DREAM THAT COULD COME TRUE,
WE WOULD WISH WITH ALL OUR HEARTS,
JUST TO SEE AND SPEAK TO YOU.
A THOUSAND WORDS WON'T BRING YOU BACK,
WE KNOW BECAUSE WE'VE TRIED.
AND NEITHER WILL A MILLION TEARS,
WE KNOW BECAUSE WE'VE CRIED.
YOU'VE LEFT BEHIND OUR BROKEN HEARTS,
AND PRECIOUS MEMORIES TOO.
BUT WE'VE NEVER WANTED MEMORIES,
WE'VE ONLY WANTED YOU.
LOVE ALWAYS
GRANDMA AND POP CODDINGTON,
MATTHEW KIM, SHANE, JOSHUA AND ELOISE
TANYA, JON, ZEKE, RHYS AND TAYGAN.
TROY, JENNIFER, EMILY, CHARLIE,
ASHLEY AND BAILE
Published in Young Witness on Mar. 29, 2019